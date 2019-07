Naruto - Episode 101 - Bas le masque, Kakashi sensei !

Naruto convainc Sasuke et Sakura de l’aider à découvrir ce qui se cache sous le masque de Kakashi. Quel défaut cache-t-il ? Quand le petit groupe l’invite à manger des nouilles, il est tout de suite soupçonneux, mais apprécie le repas gratuit. Alors qu’ils sont sur le point de voir son visage, Ino, Shikamaru et Chouji s’invitent à la fête et les en empêchent. Quand le désordre cesse, les deux serveuses regardent Kakashi avec de grands cœurs dans leurs yeux.