Aoi envoie aux trousses d’Idate et des trois ninjas le ninja de la pluie qu’ils on déjà rencontré durant les épreuves de Chûnin. Pendant ce temps, le leader du clan Wagarashi reproche à Boss Jirochu d’avoir fait de cette course une farce. Jirochu lui demande d’attendre la ligne d’arrivée avant de porter le moindre jugement. Le Wagarashi le prévient qu’il demandera la dissolution du clan Wasabi s’ils perdent