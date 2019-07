Naruto - Episode 104 - Orages sur Nagi

Idate est très affaibli par son combat avec Aoi. Naruto, Sakura et Sasuke le retrouvent et le soignent. Plus confiant, Idate se livre à ses camarades et leur raconte de quelle façon il a du fuir le village de Konoha après s’être fait trahir par Aoi qui se prétendait son ami. Il ne voudrait pas décevoir son sauveur, Chef Jirochu mais il est a bout de forces et prêt à abandonner la course. Naruto le somme de ne jamais baisser les bras et l’aide à continuer la course en le portant sur son dos.