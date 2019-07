Naruto - Episode 105 - Juste avant l'arrivée ! La bataille fait rage...

Naruto aide Idate à poursuivre la course en le portant sur son dos, le temps que ce dernier récupère des forces. C’est l’occasion pour Idate de revenir sur son passé et de se livrer à Naruto . Mais Aoi n’est pas loin et n’est pas décidé à les laisser passer : On en apprend un peu plus sur le passé de Idate qui n’a pas hésité à trahir son grand frère, Ibiki, pour sauver sa vie. La bataille s’engâge entre Naruto , Sasuke qui vient lui prêter main forte et Aoi.