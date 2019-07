Naruto - Episode 106 - La Dernière Ligne droite pour Idate

Naruto arrive à se dégager à temps de cette bagarre pour aider Idate à franchir la ligne d’arrivée et de ce fait honorer le clan des Wasabi ainsi que son chef Jirocho, , le seul a lui faire encore confiance. Mais le clan des Wagarasi ne l’entend pas de cette oreille et essaye de faire disqualifier Idate sous prétexte qu’il s’est fait aider pendant la course. Le seigneur de la province tranche : il a été informé des violences commises par le clan Wagarasi, Idate est déclaré vainqueur.