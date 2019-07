Sasuke ne supporte pas les progrès fulgurants faits par Naruto, il se remet en cause et pour vaincre sa jalousie, provoque un affrontement avec Naruto pour se rassurer et se prouver qu’il est le plus fort, mais les choses ne tournent pas exactement comme il l’avait prévu. Kakashi Sensei et l’hermite pas net se chargent de pacifier la situation entre les deux garçons.