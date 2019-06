Naruto - Episode 11 - Il était une fois un héros

Sakura s’en va en ville avec Tazuna et découvre à quel point les habitants de Naminokuni (Le Pays des vagues) souffrent sous le joug de Gato. C’est la raison pour laquelle Tazuna met sa vie en péril pour construire un nouveau pont qui traverse l’océan. Il croit qu’en construisant un pont, les habitants n’auront plus à dépendre de Gato qui contrôle le transport maritime. Pendant ce temps, Naruto et Sasuke s’entraînent avec assiduité à grimper à un arbre en utilisant leur Chakra. Mais un enfant nommé Inari leur lance un regard froid et anéantit leurs efforts en disant qu’ils n’ont aucune chance de gagner contre Kaiza. Le père nourricier qu’Inari admirait profondément, a été exécuté par Gato…