Naruto - Episode 12 - Bataille sur le pont ! Le retour de Zabuza

Alors que Naruto se concentre sur l’entraînement qui lui permettra de contrôler son Chakra, un personnage mystérieux apparaît soudain devant lui. Celui-ci prédit à Naruto que du moment que l’on garde en soi le souhait de protéger la chose qu’on aime, il n’y a pas de limites à devenir de plus en plus fort. Naruto semble partager les mêmes sentiments que cet étrange interlocuteur. Qui est ce personnage mystérieux? Et pour quelles raisons a-t-il abordé Naruto?