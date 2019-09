Les ninjas de Suna, le village caché du sable se divisent pour chacun venir en aide à l’un des ninjas de Konoha : Gaara va prêter main forte à Naruto et à Lee contre Kimimaro, Temari va aider Shikamaru à battre Tayuta et Kankuro accompagné de Karasu, sa marionette va aller au secours de Kiba et d’Akamaru.