Naruto - Episode 13 - Les miroirs de glace de Haku

L’heure de se battre à nouveau contre Zabuza est arrivée et cette fois ci, le garçon au masque apparaît à ses côtés. Zabuza et son compagnon remarquent les capacités de Sasuke qui se rend compte à son tour du pouvoir immense du Ninja masqué. Comme s’ils semblaient être destinés à s’affronter en combat, Sasuke et le Ninja masqué commencent à se battre. Au même moment, les hommes de main de Gâto font intrusion chez Tazuna pour prendre Tsunami en otage. Inari est paralysé par la peur car sa propre mère est sur le point d’être enlevée devant lui. Mais le jeune enfant se souvient alors des paroles de Naruto et il décide de résister aux attaquants avec tout son courage.