Naruto - Episode 14 - Imprévisible Naruto !

Sasuke se trouve pris au piège face à la technique des miroirs de glace de Haku mais Naruto vient à sa rescousse. Bien que Sasuke ait un plan pour contrer la technique des miroirs de glace au moyen d’attaques qui proviennent à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du phénomène déclenché par Haku, les actions imprévisibles de Naruto rendent son plan inutile. Au bout d’un moment, les deux jeunes Ninjas se retrouvent sous le contrôle de Haku. Naruto et Sasuke ne peuvent rien faire contre la vitesse incroyable de Haku engendrée par la technique des miroirs de glace. Les pouvoirs immenses de Haku proviennent d’une technique rare très particulière qu’il utilise : des clônes dans chaque miroir. Son reflet est ainsi démultiplié à l’infini. Comment Naruto et Sasuke vont-ils s’en sortir ?