Naruto - Episode 15 - Bataille dans la brume

Kakashi comprend que Naruto et Sasuke sont en mauvaise posture ? Pour un ninja débutant avoir l’expérience du combat est une absolue nécessité. Or Naruto et Sasuke sont trop inexpérimentés pour vaincre Haku, qui s’est battu de nombreuses fois au côté de Zabuza. Réalisant que le temps est compté pour ses deux jeunes ninjas, Kakashi décide d’utiliser à nouveau son Sharingan pour vaincre Zabuza. Mais ce dernier repousse Kakashi en déclarant : «Ton Sharingan ne peut plus rien contre moi». Depuis qu’il a affronté le Sharingan pour la première fois, il a imaginé une stratégie pour le contrer. Mais quelle est cette «stratégie» ?