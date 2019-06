Naruto - Episode 16 - Le sceau brisé

Naruto et Sasuke subissent toujours les assauts épuisants de la Technique des Démoniques Miroirs de Glace de Haku. Naruto ne tient plus sur ses jambes. Mais, au cours de la bataille, Sasuke prend conscience de la puissance de son Sharingan. Peu à peu, il parvient à éviter les attaques de Haku. La faculté de Sasuke à augmenter ses pouvoirs au fur et à mesure du combat, surprend Haku. Réalisant que l’avantage va tourner en faveur de Sasuke si l’affrontement se prolonge, Haku décide d’en finir. Sasuke se prépare à subir l’assaut, mais la cible du ninja masqué est en fait Naruto qui vient d’être blessé. Pris au dépourvu, Sasuke fait bouclier de son corps pour protéger Naruto.