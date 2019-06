Naruto - Episode 2 - Je m'appelle Konohamaru

Depuis des générations, le doyen de Village Caché des Feuilles s’appelle Hokage (Ombre de feu) et seuls ceux qui sont parvenus à perfectionner leurs talents et à maîtriser leur corps et âme de Ninja peuvent atteindre cette position. Hokage Sarutobi, le doyen actuel, est le troisième dans la série des chefs et il a un petit-fils qui s’appelle Konohamaru. Naruto, qui parvient enfin à obtenir son diplôme de l’académie de Ninja, fait la connaissance de Konoharamu quand il soumet son inscription officielle comme Ninja. Konohamaru se met à appeler Naruto ‘chef’ et le suit partout où il se rend. La raison en est que Naruto est le seul à ne pas donner de traitement de faveur à Konohamaru, malgré le fait qu’il soit le petit-fils du Hokage. Konohamaru veut devenir un Hokage dès que possible pour gagner le respect de tous…