Naruto - Episode 20 - L'examen des Chunin

Après leur bataille au Pays des Vagues, Naruto et ses équipiers reviennent à Konoha. Même s’ils mènent à bien de nouvelles missions qui leur sont confiées, Naruto se sent frustré par la routine. Avoir voyagé hors du village pour la première fois et avoir farouchement combattu Zabuza et Haku, a élargi sa vision du monde. Il a pris conscience qu’un nombre infini de puissants ennemis les attendent sur leur chemin. Naruto devient impatient et se plaint : «Des missions de ce type ne me rendront pas plus fort.» Mais peu après, il rencontre des étrangers qui arrivent à Konoha. Ce sont des représentants de chaque village qui participeront aux examens de sélection des Chûnin.