Naruto - Episode 21 - De mystérieux et puissants adversaires !

Konoha décide de présenter ses propres représentants aux examens de sélection des Chûnin. Naruto, Sasuke et Sakura font partie des candidats. Mais Iruka s’oppose vigoureusement à leur participation. Il soutient qu’ils sont trop jeunes et n’ont pas l’expérience ni les aptitudes requises pour ce défi. Il y a même des équipes de débutants qui ont été reçus une première fois et qui, ayant approfondi leurs savoir-faire depuis, se présentent à nouveau. Ikura sait bien que réussir l’examen ne va pas être facile pour les trois compagnons. Il demande à Kakashi, qui les a recommandés, s’il souhaite vraiment faire concourir ses jeunes ninjas alors qu’ils ne sont pas prêts pour l’examen. Mais Kakashi affirme qu’«ils ont grandi et sont plus que prêts».