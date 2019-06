Naruto - Episode 23 - Les rivaux !

Naruto, Sasuke et Sakura s’inscrivent officiellement à l’examen de sélection des Chûnin. Les ninjas passent cet examen par équipe de trois. Travailler en équipe est vital pour réussir car, pour être reçu, aucun des trois ne doit échouer. Il y a de nombreux candidats dans la salle d’examen. En voyant le nombre de jeunes ninjas qui poursuivent le même rêve qu’eux, Naruto et ses équipiers se sentent presque accablés. Naruto fait la connaissance d’un candidat, Kabuto Yakushi. Il a échoué de nombreuses fois à l’examen et a récolté un nombre impressionnants d’informations sur les autres participants. Naruto y jette un coup d’œil et découvre qu’ils ont des talents considérables et que ce sont des ninjas d’élite sur qui repose l’honneur de leur village.