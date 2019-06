Naruto - Episode 24 - La première épreuve

Naruto et son équipe commencent la première épreuve, une interrogation écrite. L’examinateur est un Jônin, un ninja supérieur, Ibiki Morino, tristement célèbre pour ses interrogatoires, et dont les multiples cicatrices au visage donnent l’impression qu’il a été torturé. A sa vue, les candidats deviennent nerveux. Avant l’épreuve, il donne ses instructions : il y a dix questions en tout, notées sur dix points. Un point est déduit pour chaque mauvaise réponse. La réussite dépend des résultats cumulés des trois membres de l’équipe, mais si l’un d’entre eux n’a donné que des mauvaises réponses, toute l’équipe sera recalée. Sasuke et Sakura s’inquiètent : si Naruto se trompe à chaque question, ils seront éliminés. L’épreuve commence.