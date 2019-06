Naruto - Episode 25 - La dixième question

La première épreuve teste l’aptitude des étudiants à collecter des renseignements. La difficulté des questions les amène à tricher sans se faire prendre par les examinateurs. La dixième est la plus dure. Avant que les ninjas ne commencent à y répondre, Ibiki les informe d’une règle particulièrement sévère et excessive : les candidats qui donneront la mauvaise réponse non seulement seront recalés mais se verront interdire de repasser l’examen à l’avenir. Une mauvaise réponse ruinerait ainsi à jamais leurs chances de devenir un Chûnin. Incapable de supporter une telle pression, beaucoup quittent la salle sans finir l’épreuve. Sakusa, inquiet, se demande si Naruto est capable de donner la bonne réponse.