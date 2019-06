Naruto - Episode 28 - Manger ou être mangé... Naruto joue les appâts !

La seconde épreuve commence dans la forêt de la Mort. Naruto dit à Sasuke et Sakura qu’il a besoin de se soulager et se dirige vers des buissons. Mais, lorsqu’il rejoint son équipe, Sasuke s’aperçoit que c’est un ennemi déguisé en Naruto et l’assomme. Sasuke poursuit l’intrus mais ne parvient pas à le capturer. Sasuke libère Naruto qui était ligoté. Tous trois décident d’utiliser un mot de passe au cas où ils seraient de nouveau séparés. Naruto tombe à nouveau dans une embuscade et est séparé du groupe. Quand il revient, Sasuke s’aperçoit que c’est un nouveau leurre mais cet ennemi-là est différent. Face à un ennemi dont les yeux montrent une détermination sans faille pour récupérer le rouleau, Sasuke et Sakura sont effrayés comme jamais.