Naruto - Episode 3 - Sasuke et Sakura : amis ou ennemis ?

Naruto est enfin devenu un Ninja et pourra mener sa première mission en compagnie de deux autres jeunes ninja. Ses co-équipiers sont Sakura Haruno et Sasuke Uchiwa. Naruto a le coup de foudre pour la belle Sakura mais elle ne prête attention qu’à Sasuke. A l’inverse de Naruto, Sasuke est non seulement beau et sympa mais aussi un Ninja d’élite aux compétences étendues. Cette situation n’amusant pas Naruto, il décide de comploter contre Sasuke.