Naruto - Episode 31 - Le combat pour l'amour

Après avoir reçu un rapport de son équipe, Anko pressent qu’Orochimaru a profité de l’examen de sélection des Chûnin pour s’introduire dans la forêt de la mort. Elle tente de le capturer mais, même avec ses talents de ninja supérieur, elle n’y parvient pas. De son côté, Lee progresse efficacement avec son équipe. L’épuisement de Sakura est à son comble après le combat contre Orochimaru et la nuit blanche qu’elle a passée à prendre soin de Naruto et Sasuke. C’est à ce moment-là, alors qu’elle est vulnérable, que les sbires d’Orochimaru, menés par Dosu, attaquent l’équipe. Malgré sa lassitude et la peur qui font trembler son bras, Sakura tente d’arrêter l’ennemi avec ce qui lui reste d’énergie. A ce moment-là, Rock Lee vient à sa rescousse. Pour défendre sa bien-aimée, Rock s’oppose à Dosu.