Protégeant Sakura, qui ne peut plus bouger, Lee combat seul leurs trois attaquants. Il utilise l’attaque secrète Fleur de Lotus Dosu, mais elle ne fait aucun effet. Et Lee doit s’avouer vaincu. A force de laisser les autres la protéger, Sakura n’a pas l’énergie nécessaire pour combattre et cela la met en colère. Mais laissera-t-elle Sasuka et Naruto sans défense ?