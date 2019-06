Naruto - Episode 34 - Le talent exceptionnel de Gaara

Une démonstration du pouvoir de Sasuke met en déroute ses agresseurs. L’équipe de Naruto peut enfin profiter d’un moment de calme pour récupérer. Pendant ce temps, l’équipe de Kiba atteint la tour. Ils se souviennent de l’événement auquel ils ont assisté quelques heures auparavant et qui impliquait Gaara, le ninja de moyenne classe du Village caché du sable. Kiba, qui a amené avec lui son chien Akamaru, a obtenu le second rouleau peu après le début de la deuxième épreuve. Alors que son équipe se dirige vers la tour, Akamaru sent quelque chose sur le chemin devant eux et s’arrête. Curieux de savoir ce que c’est, l’équipe de Kiba s’approche et découvre Gaara et Shigure, du Village caché de la pluie, en train de s’affronter.