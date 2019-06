Naruto - Episode 35 - Interdit de regarder !

Après leur combat, Naruto et son équipe prennent un repos plus que nécessaire pour soigner leurs blessures. Mais cela fait déjà quatre jours que l’épreuve a commencé et il ne leur reste plus qu’une journée avant l’expiration du délai. Pour se sortir de cette fâcheuse posture, Naruto propose d’utiliser le rouleau en leur possession pour faire un double du rouleau du ciel qu’ils doivent obtenir pour réussir l’épreuve. Ils tentent d’ouvrir le rouleau de la terre, qui est censé rester scellé. Au même moment, une autre équipe du Village caché des feuilles ouvre son propre rouleau de la terre.