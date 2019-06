Naruto - Episode 37 - Le succés des neuf genin

Naruto et son équipe atteignent la tour et réussissent à ouvrir les deux rouleaux. C’est le moment choisi par Iruka pour se manifester. Il informe Naruto et ses amis qu’ils ont réussi la deuxième épreuve. A cette nouvelle, Naruto est rempli de joie. Mais Iruka leur fait également un cours sur le code des ninjas. A présent qu’ils ont réussi la deuxième épreuve, Iruka a pleinement confiance en Naruto et ses compagnons. Entre-temps, Anko informe le maître l’Hokage de l’intrusion d’Orochimaru. Bien qu’il apprenne que la cible de ce dernier soit Sasuke, l’Hokage décide de maintenir l’examen et désigne finalement les vingt et un qualifiés à l’issue de la deuxième épreuve.