Naruto - Episode 38 - Les éliminatoires commencent

Les ninjas ayant réussi la deuxième épreuve se rassemblent pour le prochain défi. On peut voir à leur apparence les émotions qui les habitent. Le troisième Hokage vient leur expliquer le véritable but des examens de sélection des Chunins, les ninjas de classe moyenne. Ce test est censé représenter à échelle réduite la guerre entre les nations. Risquer la vie des ninjas est l’occasion pour les villages, qui vivent dans la paix et l’harmonie, de faire une démonstration de leurs forces. Mais il s’avère qu’un trop grand nombre de candidats ont réussi la deuxième épreuve. Des éliminatoires vont avoir lieu avant la suivante.