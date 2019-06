Naruto - Episode 4 - L'épreuve de survie

Naruto, Sasuke et Sakura font équipe ensemble et font connaissance de Kakashi Hatake, leur moniteur. Les trois élèves ont d’abord l’impression que Kakashi est distrait puisqu’il arrive en retard au cours et se laisse prendre par un tour de Naruto. Mais il les met ensuite au défi de réussir une mission difficile. Il leur présente des exercices de survie. Les trois jeunes Ninjas sont inquiets quand ils apprennent qu’un seul de l’équipe pourra réussir et que ceux qui échouent au test seront renvoyés à l’Académie…