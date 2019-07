Naruto - Episode 41 - Le combat des rivales

Les éliminatoires continuent. La rencontre suivante voit s’affronter Kankuro, un équipier de Ghaara, du Village caché du sable, à l’équipier d’Orochimaru, Misumi. Très vite, Misumi parvient à mettre en échec capturer Kankuro, utilisant un corps qui peut se désarticuler et devenir très flexible. Mais c’est un pantin que Misumi a capturé. Kankuro, en fait, utilise des marionnettes pour se battre. Le combat tourne en sa faveur et se termine par sa victoire. On annonce que le match suivant opposera Sakura à Ino. Le combat commence entre les deux amies d’enfance, qui sont aussi deux farouches rivales.