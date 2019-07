Naruto - Episode 43 - Shikamaru le stratège

Le cinquième combat oppose Tenten et Temari. Tenten, qui est maître des armes volantes, utilise tout un arsenal contre son ennemie, mais ses armes sont repoussées par l’éventail [le ventilateur ?] géant de Temari. Temari gagne en contrant toutes les attaques de Tenten et démontre le dangereux pouvoir du Village caché du sable. Le sixième affrontement opposera Shikimaru et Kin. Bien que Kin semble avoir l’avantage au début du match, Shikamaru utilise l’art Moi et mon ombre.