Naruto - Episode 44 - Akamaru participe au combat

Dans le septième match, Naruto rencontre Kiba et son chien Akamaru. Kiba attaque Naruto avec la technique Imitation de la bête, Art des quatre jambes. Naruto semble en mauvaise posture, mais la chance tourne et il fait en sorte de reprendre l’avantage. Une boule de fumée est lancée sur lui, mais il contre-attaque avec l’Art [du double] de l’ombre combiné à l’Art de la transformation, montrant ainsi à tous qu’il est un ninja avec qui il faut compter. Mais Akamaru et Kiba avalent une pilule militaire et lancent un assaut nourri sur Naruto.