Naruto - Episode 5 - Recalés ?

Le test mis en place par Kakashi est d’une difficulté impressionnante. Le Kakashi qui se trouve maintenant devant Naruto et ses coéquipiers n’est plus la même personne distraite qu’ils ont connue précédemment. Il évite facilement une attaque improvisée de Naruto. Même Sasuke, l’élite du village, n’arrive pas à la hauteur de Kakashi. Sakura, quant à elle, n’arrive même pas à bien comprendre ce qu’elle doit faire. Les trois jeunes Ninjas se rendent compte que la différence entre les pouvoirs véritables du Gônin (Ninja d’Elite) Kakashi et les leurs est aussi grande qu’entre ciel et terre. Il n’y a rien qu’ils puissent faire et si ça continue ainsi, ils seront tous les trois renvoyés à l’Académie. Pendant que Naruto et les autres commencent à désespérer, Kakashi veut en réalité profiter du test pour apprendre quelque chose de très important à ses trois élèves…