Naruto - Episode 54 - La technique d'invocation

Hayate surprend Kabuto en train de parler avec Baki, du Village Caché du Sable. Kabuto reconnaît qu’Orochimaru lui a donné l’ordre d’enlever Sasuke.. Sentant qu’il vient d’entendre des informations ultra-secrètes, Hayate tente de s’esquiver pour aller immédiatement en informer le Hokage mais Kabuto et Baki le repèrent. Le jour suivant, Jiraiya réalise que si Naruto parvient à exploiter le pouvoir de l’esprit du renard à neuf queues, cela deviendra sa plus grande arme. Il décide alors d’enseigner à Naruto comment invoquer un crapaud en combat, en signant au préalable un pacte de sang avec l’animal. Bientôt, le contrat est officiel. Tout excité, Naruto invoque son premier crapaud et fait apparaître… un têtard. Pendant ce temps, les autres Ninja du Village Caché des Feuilles trouvent le corps d’Hayate et réalisent qu’il se passe des choses graves.