Naruto - Episode 55 - Un voeu fait à une fleur

Naruto s’entraîne religieusement à l’art de l’invocation, bien qu’il fasse peu de progrès. Le Hokage avertit les Ninja du Village de Konoha que le corps d’Hayate a été trouvé à proximité de Kikyo. Kakashi se doute qu’Hayate espionnait Kabuto et pense qu’Orochimaru est impliqué dans cette affaire. Tous se demandent s’il faut interrompre les examens des Chûnin mais décident que continuer serait dans leur intérêt malgré les menaces proférées par Orochimaru.. Pendant ce temps, Sakura se fait du souci pour Sasuke et décide d’aller lui rendre visite. Sur le chemin de l’hôpital, elle se rend à la boutique d’Ino pour acheter des fleurs pour Sasuke et Lee. Ino choisit une rose tandis que Sakura choisit un narcisse, la fleur qui se tient vaillamment dans le froid de l’hiver en attendant le printemps.