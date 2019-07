Naruto - Episode 57 - Maître crapaud entre en scène

Naruto est ravi de se trouver assis au sommet de ce qui est sans conteste un énorme crapaud. Le crapaud, cependant, n’est pas enchanté d’avoir été convoqué et ne comprenant pas pourquoi ce bruyant jeune homme se trouve sur sa tête, il saute de la falaise et s’en va. Très en colère, Naruto décide qu’il ne laissera pas le crapaud en paix jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à un accord. Il grimpe sur le museau du crapaud et lui lance un défi : s’il peut rester assis là toute la journée sans tomber, Gamabunta acceptera de collaborer avec lui. Pensant que c’est très facile, le crapaud commence à secouer la tête et à courir dans tous les sens. En ville, Choji, Asuma et Shikamaru continuent leurs rituels d’entraînement tandis que Temari et Kankuro surveillent Ghaara. Pendant ce temps, Gamabunta passe la journée à essayer de se débarrasser de Naruto toujours perché sur sa tête. Mais Naruto s’accroche tandis que Jiraiya l’observe. Au Village Caché du Sable, Baki informe Kazekage du plan d’attaque du Village Caché du Son et lui livre le rouleau de Kabuto. Alors que le soleil va se coucher, Gamabunta demande à Naruto comment il s’appelle. Puis il fait un dernier effort pour le faire tomber. Utilisant les dernières forces de son chakra pour lancer le multiclonage, Naruto tient bon jusqu’au coucher du soleil puis tombe au sol, exténué. A cette occasion, Jiraiya donne à Gamabunta le contrat de Naruto. Le roi crapaud répond qu’il sait que c’est Naruto qui l’a invoqué et précise que la dernière personne à être restée sur sa tête est le quatrième Hokage.