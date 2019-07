Naruto - Episode 58 - L'histoire de Gaara

Baki s’aperçoit que Ghaara est introuvable. Il est en route pour l’hôpital de Konoha. Baki réprimande Kankurô et Temari de ne pas l’avoir surveillé. Shikamaru veille au pied du lit de Naruto pendant qu’il dort pour se remettre de son épuisante bataille contre Gamabunta. Quand Shikamaru l’informe qu’il a dormi trois jours et que les épreuves reprennent le lendemain, Naruto panique.. De son côté, Sakura décide de faire une autre visite à Lee, toujours hospitalisé. Alors qu’elle passe devant un bureau d’infirmières vide, Gaara se cache derrière elle d’un air sinistre. Sans faire de bruit, Sakura remplace les fleurs de Lee puis s’en va. Ghaara entre alors dans la pièce sans se faire remarquer. Il s’approche du lit de Lee et l’observe. Soudain, le sable de Ghaara engloutit Lee, inconscient. Heureusement, Shikamaru et Naruto passent au bon moment. Shikamaru lance la Maniupulation des Ombres. Ils exigent de savoir ce que Ghaara veut à Lee. Ghaara répond qu’il veut le tuer, et qu’il les tuera aussi s’ils se mettent en travers de son chemin. Shikamaru répond que, avec Naruto, ils ont en réserve des techniques surpuissantes qu’ils n’ont pas montré lors des éliminatoires. Naruto déclare qu’il a un vrai monstre en lui. Sans se laisser impressionner, Gaara explique que lui aussi…