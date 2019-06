Naruto - Episode 6 - Au pays des vagues

Naruto et ses deux partenaires ont le droit de remplir des missions en tant que Ninjas. Mais au début, leurs missions ne consistent qu’en des tâches ennuyeuses comme celle de retrouver des chats portés disparus. Naruto se lasse de la situation et passe sa colère sur le Troisième Hokage. Bien que le Hokage soit surpris de voir Naruto se lamenter, il se rend compte que ce garçon a grande soif d’action et il décide de donner à l’équipe une mission plus importante. Leur nouvelle mission est de protéger et d’escorter un homme appelé Tazuna lors de son retour au pays de ‘Naminokuni’ (Pays des Vagues). Dans sa première vraie mission de garde du corps, Naruto déborde d’énergie mais..