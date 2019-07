Naruto - Episode 60 - Byakugan contre multiclonage

La foule se presse pour assister au tournoi des Chûnin. Le Hokage est informé que Sasuke est toujours introuvable. Plusieurs équipes des Forces Spéciales le recherchent mais on craint qu’il ne soit avec Orochimaru. Les sept candidats Chûnin apprennent rapidement qu’il y a une nouvelle répartition et que l’adversaire de Shikamaru, Dosu, ne fait plus partie du tournoi. Sasuke ne s’est toujours pas montré. On annonce que s’il n’arrive pas avant son match, il perdra par défaut. Baki se demande si Ghaara ne l’a pas déjà tué. Les Premiers à entrer en lice sont Neji et Naruto. La foule murmure que Naruto n’a pas une chance. Sans bruit, Kiba et Hinata se joignent au public pour encourager Naruto. Dans l’arène, Naruto fait à nouveau le serment de battre Neji. Le combat commence, sous les yeux de Hiashi et Hanabi. A la consternation de ses amis Ninja, Naruto fond sur Neji et s’engage dans un combat au corps à corps. Sakura et Ino sont les premières à se rappeler les explications de Kakashi sur la façon dont Neji peut voir le tenketsu. Il va tenter d’arrêter le chakra de Naruto par tous les moyens. Naruto ne met pas longtemps à le réaliser et bientôt, il utilise le Multiclonage et crée quatre clones de lui-même, chacun possédant une part égale de son chakra. Même Neji est incapable de les différencier du vrai Naruto…