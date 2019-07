Naruto - Episode 61 - La défense absolue

Tandis qu’Iruka s’inquiète pour le match de Naruto, Kabuto tue un membre des Forces Spéciales pour prendre son uniforme et entre dans l’arène. Dans l’arêne, les deux opposants continuent leur combat : Naruto attaque et Neji utilise sa technique de défense tournoyante – le tourbillon divin du Hakke – qui repousse Naruto. Naruto utilise une nouvelle fois le multiclonage pour encercler Neji, mais la technique de défense de ce dernier le protège. Hiashi observe Neji, impressionné qu’il ait appris une technique du clan principal Hyuga par lui-même. Neji se prépare pour l’attaque finale – les 64 poings du Hakke– et lance le tourbillon sur Naruto. Naruto, privé de chakra, fait un vol plané et tombe au sol. A nouveau, Hiashi est impressionné qu’un membre de son clan ait pu apprendre cette attaque et se demande si Hizashi, le père de Neji, n’aurait pas dû succéder à la tête de la famille Hyuga. Refusant la défaite, Naruto lutte pour se relever, tandis que Neji se moque de lui et de ses rêves idiots. Pendant ce temps, dans les tribunes, Hinata commence à tousser et a besoin d’aide. Un nembre des Forces Spéciales, qui assistait au match en retrait, vient à son aide.