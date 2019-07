Naruto - Episode 62 - Le pouvoir caché du raté

Neji jure à Naruto qu’il va perdre. Naruto rétorque que le destin ne dicte pas l’issue du combat. Neji frappe alors Naruto, qui tombe au sol. Mais il refuse de rester couché ou de retirer ce qu’il a dit, donnant à Neji une impression de déjà-vu alors qu’il se rappelle les derniers mots de Hinata lors de leur match. Naruto déclare que seul un lâche met tout sur le dos du destin. Neji lui répond qu’il ne sait rien : les gens naissent chargés d’un destin inéluctable. Neji se souvient des derniers mots de son père, qui lui a dit de vivre et de continuer à s’entraîner, qu’il était plus talentueux des Hyuga. Naruto se concentre pour déchaîner le pouvoir du renard à neuf queues. Il assure à Neji savoir ce que c’est que de souffrir et de vouloir être reconnu. Hinata se battait pour cette raison même. En fait, Naruto est sûr que si Neji se battait si dur contre Hinata, c’était parce qu’il luttait lui aussi contre son destin. A nouveau, Naruto se concentre, se rappelant avoir ressenti une absence de chakra similaire au cours de l’entraînement de Jiraiya. Le renard se réveille et, bientôt, les neuf queues déclenchent un flux puissant de chakra rouge orange qui entoure Naruto. Après avoir retrouvé sa puissance, Naruto attaque. Alors que Naruto et Neji entrent en collision, une énorme explosion ébranle le bâtiment. Quand la fumée se dissipe, Neji sort du trou et regarde Naruto, inconscient, allongé dans l’autre fossé.