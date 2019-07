Naruto - Episode 63 - Disqualifié ? Attention le grand tournoi est perturbé

Le public, stupéfait de la victoire de Naruto sur Neji, éclate en applaudissements. Surpris, Naruto lève la tête et réalise que le public l’acclame. Sakura, qui le regarde depuis les gradins, l’envie. Les jônin et les Ninja supérieurs sont extrêmement impressionnés que Naruto ait appris à si bien contrôler le renard à neuf queues sans perdre le contrôle de lui-même. Pendant ce temps, Neji est emmené à l’hôpital pour y être soigné. La détermination de Naruto de ne pas s’avouer vaincu et de ne pas subir son destin domine ses pensées. Hiashi entre dans la chambre et demande aux médecins de les laisser seuls un moment. Il donne alors à Neji un rouleau rédigé par Hizashi pour son fils. Hiashi explique qu’Hizashi a choisi de mourir et demande à Neji de lire le rouleau. Quand Neji termine la lettre, il est surpris de voir Hiashi s’incliner devant lui. Hiashi lui présente alors ses excuses, et Neji les accepte. Après le départ d’Hiashi, Neji semble être en paix avec lui-même. Il souhaite devenir plus fort pour ne pas perdre. Pendant ce temps, l’impatience de la foule à voir le match Sasuke/Ghaara grandit. L’Hokage n’a pas d’autre choix que de disqualifier Sasuke. Une vague d’inquiétude court chez les membres du Village Caché du Sable, qui ont besoin que le match ait lieu comme prévu pour que leur plan fonctionne. A la demande de Kazekage, l’Hokage accepte que le match soit reporté. Le Village Caché du Sable souhaite que leur Ninja d’élite ait l’occasion de démontrer ses talents contre un Uchiwa. Le combat suivant verra s’affronter Kankuro et Shino. Craignant de dévoiler des techniques qui lui seront utiles pour le plan du Village Caché du Sable, Kankuro déclare forfait et Shino gagne par défaut. Le match suivant oppose Temari et Shikamaru. Shikamaru se sent particulièrement paresseux et envisage de renoncer, mais Naruto le pousse un bon coup sur le terrain.