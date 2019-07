Naruto - Episode 64 - Un peu de nerf, Shikamaru !

Shikamaru tombe brutalement sur le sol, maudissant Naruto de l’avoir obligé à y aller. L’impatience de Temari grandit. Elle décide que, si Shikamaru ne l’attaque pas, elle le fera. Il esquive l’attaque de son éventail et répond qu’il se moque de devenir Chûnin mais qu’un homme ne peut perdre devant une femme. Cela met Temari en rage, qui lance une puissance attaque du vent avec son éventail. Shikamaru se cache derrière un arbre, réfléchissant à ce qu’il pourrait faire. Il ne pense pas pouvoir frapper une femme non plus. Temari lance une attaque et envoie une rafale de vent à travers le stade. Shikamaru sent une opportunité et étend son Lien de l’Ombre. Temari esquive rapidement et marque ses limites avec sa faux. Elle se rend compte que Shikamaru restera près des murs de l’arène pour utiliser leur ombre. Elle devra utiliser des techniques de combat de longue portée. C’est alors que Temari réalise qu’il attend le coucher du soleil pour que son ombre s’allonge. Elle doit agir rapidement avant que le soleil se couche sinon Shikamaru aura une bien plus grande partie de l’arène à sa disposition.