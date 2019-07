Naruto - Episode 65 - Mais où est-il ? Sasuke se fait attendre

Temari a gagné parce que Shikamaru a senti qu’il n’avait plus de chakra. Les Jônin tentent de déterminer si Shikamaru a réellement l’intention de devenir Chûnin. Néanmoins, ils sont impressionnés par ses aptitudes de meneur et sa stratégie. Si cela avait été une vraie mission, sa section aurait pu prendre l’avantage et ils auraient gagné. Jusqu’à présent, Shikamaru est le seul à avoir montré les caractéristiques d’un Chûnin. Naruto, néanmoins, n’arrive pas à croire que Shikamaru ait abandonné comme cela et se dirige vers l’arène pour lui dire ce qu’il en pense. Bientôt, cependant, l’attention se tourne vers Sasuke. La foule gronde d’impatience. La rumeur se répand que l’enfant des Uchida ne s’est pas encore montré. Quand on dit au troisième Hokage qu’il va falloir annuler le match, Kazekage demande d’attendre encore dix minutes…