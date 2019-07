Naruto - Episode 66 - Celui qui déclenche une tempête

Sasuke est enfin prêt à se battre contre Ghaara. Kakashi se rend dans les tribunes, où Sakura lui demande immédiatement comment va Sasuke. Kakashi lui répond de ne pas s’inquiéter. Il fouille du regard l’arène et remarque huit membres des Forces Spéciales. Ghaara semble être en transe. Temari et Kankuro le regardent, inquiets qu’il ait pu oublier sa mission, tandis que Naruto et Shikamari se rappelant les terribles paroles de Gaara, se précipitent vers Kakashi pour le supplier de faire arrêter le match. Lors de ses attaques, Sasuke semble imiter le taijutsu rapide de Lee. Lee regarde, fasciné – comment Sasuke a-t-il fait pour gagner autant de vitesse en un mois ? Ailleurs dans le stade, Kiba demande à un membre des Forces Spéciales comment va Hinata. …