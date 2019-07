Naruto - Episode 67 - Les leçons du maître

Le match continue. Sasuke évite le bouclier de sable de Ghaara qui tente de le frapper et commence à tourner autour de Ghaara à la vitesse de Lee sans son poids. Grâce à son endurance, il peut maintenir sa vitesse, tandis que Ghaara s’épuise à maintenir son armure de sable. Néanmoins Ghaara et Lee doutent que les techniques taijutsu de Lee suffisent à apporter la victoire à Sasuke. Ghaara saisit une occasion de former une carapace-cocon autour de lui, qui est aussi un moyen de défense. Il attaque Sasuke avec des sortes d’aiguilles dès qu’il s’approche de trop près. Puis Ghaara forme un œil de sable au-dessus du cocon pour surveiller Sasuke. Naruto, bouleversé, continue de supplier Kakashi d’arrêter le match, tandis que Ghaara se retranche à l’intérieur du cocon protecteur. Mais Kakashi est confiant et pense que Sasuke va prendre le dessus. Sasuke attaque de toutes ses forces en vain mais évite les piques de sable grâce à son Sharingan. Pendant ce temps, à l’extérieur de l’arène, plusieurs membres des Forces Spécilaes préparent un rituel d’invocation, signal du début des opérations.