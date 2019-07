Naruto - Episode 68 - Offensive sur Konoha !

C’est le chaos alors que Kazekage attrape Sarutobi et se dirige vers un toit voisin, où quatre Ninja d’élite du Village Caché du Son les attendent. Ils forment une barrière impénétrable autour des deux kage, ne laissant au membre des Forces Spéciales qui les poursuit d’autre option que de regarder et d’attendre. Mais Kazekage révèle son identité réelle : c’est Orochimaru ! Hors du village, le rituel d’invocation réussit et un énorme serpent à trois têtes commence à ravager le village. Pendant ce temps, les frères et sœurs de Ghaara tentent de le calmer et de faire en sorte qu’il se concentre sur sa mission plutôt que sur Sasuke. Ils vont dans la forêt pour qu’il récupère, tandis que Gemma demande à Sasuke de les suivre. Sur le toit, Orochimaru révèle en jubilant qu’il veut Sasuke, mais il avait espéré que Ghaara serait éveillé à présent. Alors qu’Iruka se demande comment Naruto s’en sort dans le tournoi, Konohamaru remarque de la fumée provenant du stade. L’enfant perçoit qu’il se passe quelque chose d’anormal. Quelques Jônin montant la garde s’interrogent à propos d’Orochimaru. Il était dans la course pour devenir quatrième Hokage, mais le troisième l’a rejeté. Il a quitté le village peu après.