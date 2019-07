Naruto - Episode 69 - Enfin ! Une mission de rang A

Kakashi envoie Sakura, Naruto et Shikamaru en mission de rang A à la recherche de Sasuke. Il invoque son chien, Pakkun, pour suivre la trace de Sasuke. Sakura éveille rapidement Naruto, mais quand elle se tourne vers Shikamaru, elle remarque qu’il ne faisait que simuler le sommeil. Gai fait un trou dans le mur du stade et demande aux trois Ninja et à Pakkun de se dépêcher. De loin, Shino entend le vacarme et part aussi. Pendant ce temps, Orochimaru et Sarutobi se préparent à se battre à l’abri derrière leur barrière magique. Sarutobi enlève sa tenue d’Hokage pour révéler son uniforme de Ninja. Les deux adversaires prennent de la vitesse. Sarutobi utilise le multiclonage pour envoyer plusieurs shuriken volants à Orochimaru, qui réplique avec son invocation interdite, la Réincarnation des Âmes.Il invoque les cercueils des premier et deuxième Hokage pour en faire des boucliers. Alors que le troisième cercueil apparaît, Sarutobe prend conscience qu’il doit stopper l’invocation du quatrième Hokage avant qu’il devienne une marionnette de combat d’Orochimaru, ou il lui sera impossible de gagner.