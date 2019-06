Naruto - Episode 7 - L'assassin dans la brume

Naruto et son équipe arrivent au Pays des Vagues et apprennent que le pays est sous le contrôle de Gâto, un homme de peu de scrupules. Les assaillants à qui ils avaient fait face précédemment ont été envoyés par Gâto dans le but de tuer Tazuna. Mais l’ennemi qui arrive ensuite est Zabuza Momochi, tristement célèbre pour ses attaques silencieuses . Naruto est impatient à l’idée de combattre ce puissant ennemi, mais Kakashi met en garde le jeune Ninja : il ne sera pas de force à lutter contre Zabuza. Naruto, Sasuke et Sakura remarquent que Kakashi est sur ses gardes et qu’il n’est pas le même que d’habitude…