Naruto - Episode 70 - L'embuscade de Shikamaru

Sakura, Naruto et Shikamaru partent à la recherche de Sasuke, poursuivis par plusieurs Ninja du Village Caché du Son. Pakku les prévient que neuf Ninja les poursuivent et leur dit d’accélérer. Puis il s’arrête et leur dit de revenir en arrière en marchant exactement dans leurs traces, pour faire croire qu’ils se sont arrêtés. Ils espèrent ainsi gagner un peu de temps. Mais ce n’est pas le cas, les neuf Ninja gagnent du terrain. Shikamaru évoque la possibilité de leur tendre une embuscade. Avec le flair de Pakku et leur connaissance du terrain, ils devraient être capables de mener leur plan à bien. Mais il est également possible que les Ninja se soient préparés depuis un moment et connaissent eux aussi le terrain. Shikamaru conclut en disant que, étant donné que leur équipe est composée d’un idiot (Naruto), d’une Ninja sans technique particulière (Sakura), d’un chien, et d’un grand lâche (lui-même), ils doivent mettre sur pied une opération qui ressemble à une embuscade. L’un d’entre eux va devoir rester en arrière et faire en sorte que cela ait l’air d’un piège, et arrêter leurs poursuivants…