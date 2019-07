Naruto - Episode 71 - Le combat des Hokage

Le combat que nous attendions tous, le troisième Hokage contre Orochimaru, le premier et le deuxième, se termine enfin! Quelle force dans l’animation ! Les dessinateurs semblent s’être inspirés de Princesse Mononoke. Cet épisode est ainsi le plus dramatique de la série. Temari observe le terrain et en conclut que Sasuke n’est plus très loin derrière elle. Pour gagner du temps, elle met en place quelques pièges. Sasuke avance furtivement, jusqu’à ce qu’il en déclenche un par inadvertance qui explose à côté de lui. Pendant ce temps, Orochimaru prépare les premier et deuxième Hokage à attaquer Sarutobi. La Réincarnation des Âmes requiert un sacrifice humain pour lier les esprits décédés à ce monde. Les corps des premier et deuxième Hokage sont formés des âmes des corps sacrifiés. Orochimaru doit ensuite éliminer leurs personnalités en scellant une marque dans leurs têtes. Une fois cela fait, les deux êtres qui se tiennent devant lui ne sont plus le premier et le deuxième Hokage que Sarutobi connaissait, mais des marionnettes de combat d’Orochimaru, qui ne peuvent qu’exécuter ses ordres. Le combat commence lorsque le premier et le deuxième Hokage prennent Sarutobi en tenaille …